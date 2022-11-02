Москвичам рассказали, как добраться до Кисловодска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Добраться до Кисловодска можно на самолете. Сначала нужно лететь до Минеральных Вод около пяти часов, а затем доехать до города на электричке. Все вместе будет стоить примерно 2,5 тысячи рублей. Также туда можно поехать на автомобиле. За бензин придется отдать более семи тысяч рублей, а время в дороге – от 19 часов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.