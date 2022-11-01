В АТОР раскрыли список вещей, которые чаще всего воруют из самолетов

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Наиболее распространенными воруемыми туристами вещами из самолетов оказались чашки и столовые приборы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают специалисты, путешественники часто прихватывают с собой тарелки, гигиенические пакеты, одеяла, подушки и спасательные жилеты. Особым вниманием у пассажиров пользуется продукция с логотипами авиакомпаний.

"Находятся и пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты для рвоты. Некоторые их коллекционируют, так как на пакетах есть логотипы авиакомпаний", – сообщили в АТОР.

Один из коллекционеров из Германии хранит более 250 таких пакетов из 50 стран мира.

Психологи уверены, что причина краж заключается во мнении клиентов об экономии авиакомпаний на своих пассажирах. Так путешественники пытаются компенсировать негативные эмоции в отношении сервиса, в том числе недовольство.

К еще одной причине краж относят ассоциации туристов между полетом и отдыхом по системе "все включено". В АТОР считают, что подобная модель формирует у потребителя желание забрать из самолета некоторые предметы.

До этого стало известно, что россияне стали чаще бронировать отели и гостиницы на новогодние праздники. В сравнении с показателем 2021 года рост составил около 20%.

При этом на отечественные направления приходится порядка 85% бронирований от общего числа.



Марокко возобновит прямые рейсы с Россией с 1 ноября – АТОР

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