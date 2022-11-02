Премьер Греции заявил, что не сожалеет о снижении потока туристов из России

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции против России были правильным решение, несмотря на то что российские туристы не поехали в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию.

Кроме того, премьер не согласился с тем, что греческая военная помощь Украине была незначительной.

Ранее Германия ужесточила требования для выдачи виз гражданам России. Теперь в пакете документов для получения "шенгена" у россиянина должна быть выписка из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтвердит достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне.

Некоторые страны Европы и вовсе перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности, заявила тогда еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.



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