Москвичам рассказали, как добраться до Казани

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Добраться до Казани можно на самолете. Время в пути составит 1,5 часа, а билет будет стоить от 1 700 рублей. Кроме того, отправиться в путь можно на поезде, однако в пути придется провести 11 часов. Также можно поехать на автомобиле. За бензин нужно отдать более 3,5 тысячи рублей, а время в пути – 14 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.