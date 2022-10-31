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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Казани

Москвичам рассказали, как добраться до Казани

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Добраться до Казани можно на самолете. Время в пути составит 1,5 часа, а билет будет стоить от 1 700 рублей. Кроме того, отправиться в путь можно на поезде, однако в пути придется провести 11 часов. Также можно поехать на автомобиле. За бензин нужно отдать более 3,5 тысячи рублей, а время в пути – 14 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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