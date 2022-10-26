Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Нижнем Новгороде на ноябрьских выходных

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Если выбрать для путешествия на ноябрьские праздничные выходные Нижний Новгород, то туда можно долететь на самолете за 1 час 10 минут. Самый дешевый билет обойдется в 4 200 рублей. Или можно выбрать поезд – из Москвы в Нижний Новгород турист доедет за 3 часа 45 минут. Цены стартуют от 889 рублей.

Что посмотреть в городе и на что обратить внимание при бронировании? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.