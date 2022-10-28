РФ ведет переговоры с Кипром о консульских услугах для россиян на севере острова – МИД

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Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг гражданам РФ, проживающим на севере Кипра, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами <...>. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся", – приводит слова Грушко РИА Новости.

Он также сообщил, что информация об открытии авиасообщения России с Северным Кипром не соответствует действительности.

Накануне лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что российская частная компания якобы подала заявку на полеты на Северный Кипр. После этого турецкие СМИ распространили информацию, что первые авиарейсы могут запустить в ноябре.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия планирует открывать новые генконсульства в некоторых странах. По его словам, РФ переориентируется на более востребованные направления. В их числе он назвал Азию, Африку и СНГ.

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