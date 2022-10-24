Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Рязани на ноябрьских праздничных выходных

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

До Рязани можно доехать на поезде от двух часов. Еще можно поехать на рейсовом автобусе из Москвы – это займет меньше четырех часов. Билет будет стоить от 640 рублей.

Что посмотреть в городе и на что обратить внимание при бронировании? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.