Россиянам не нужен QR-код при поездках по стране – Ростуризм

Россиянам не нужен QR-код при поездках по стране. Информацию о введении с 1 сентября обязательных кодов для путешествий опровергли в Ростуризме.

По словам Зарины Догузовой, речь идет о запуске в тестовом режиме "Электронной путевки"– то есть, единой информационной системы для сбора данных о проданных туров. Туроператоры в добровольном порядке будут вносить туда данные о путевках. От туристов ничего не требуется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.