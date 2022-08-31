Эксперт рассказал, как на туристах скажется отмена упрощенного визового режима с ЕС

Страны Евросоюза договорились приостановить соглашение с РФ об облегченном визовом режиме. Для россиян это значит, что получать визы станет дольше и в целом сложнее. Разбираемся, как теперь российским туристам путешествовать по Европе.



Политическое решение

В Праге 30 и 31 августа прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. В ее рамках участники не смогли договориться о полном запрете выдавать визы российским гражданам.

"Что касается вопроса о визах – на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", – сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Тем не менее Европейский союз принял решение о заморозке соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз.





Жозеп Боррель глава дипломатии Евросоюза Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы.

Глава евродипломатии добавил, что страны ЕС не хотят отгораживаться от российского гражданского общества. Поэтому "шенген" в прежнем порядке продолжат выдавать специфическим категориям россиян.

"Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц", – подчеркнул он, уточнив, что речь идет о тех гражданах, кто выступает против специальной военной операции в Донбассе.

Кроме того, Еврокомиссия составит рекомендации по тому, что делать с ранее оформленными россиянам долгосрочными визами.





Жозеп Боррель глава дипломатии Евросоюза В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе.

Еще одно решение ЕС касается паспортов РФ, выдаваемых на освобожденных территориях Украины. Европейские государства не будут признавать эти документы, сообщил Жозеп Боррель. Также отмечается, что соседствующие с РФ страны имеют право на национальном уровне принимать меры, ограничивающие россиянам въезд в ЕС через их границы на основании Шенгенского кодекса.

Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Евросоюза похоже на выстрел себе в ногу. Такие действия не останутся без ответа, подчеркнул он.

"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор", – уточнил Грушко.



Соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС вступило в силу в 2007 году. Оно позволяет россиянам предоставлять меньше документов при подаче заявлений на получение визы. Кроме того, платить меньшие сборы. Также сокращается время обработки документов. В феврале ЕС

между Россией и ЕС вступило в силу в 2007 году. Оно позволяет россиянам предоставлять меньше документов при подаче заявлений на получение визы. Кроме того, платить меньшие сборы. Также сокращается время обработки документов. В феврале ЕС приостановил упрощение визового режима для российских бизнесменов, дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций и парламентариев.

Назад в 90-е?

Отмена cоглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией означает, что россиянам продолжат выдавать шенгенские визы, но оформить их будет сложнее. Об этом Москве 24 рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума совета по внешней и оборонной политике, член РСМД Федор Лукьянов.





Федор Лукьянов главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума совета по внешней и оборонной политике, член РСМД Визы будет возможно получить, но придется прилагать гораздо больше усилий. Это означает в некотором смысле возвращение к практике 90-х годов, когда выдача виз проходила сложнее и обходилась дороже. Долгосрочные и многократные не дают или дают только по каким-то особенным поводам.

Также велика вероятность, что в ряде европейских стран все же введут запрета на выдачу виз россиянам, полагает эксперт. "Поскольку каждая страна имеет полное право вводить любые ограничения для своей территории, то будет ряд стран, которые, скорее всего, введут национальный запрет на выдачу виз россиянам. Это прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония. – Прим. ред.), Скандинавия (Дания, Норвегия и Швеция. – Прим. ред.), Финляндия, ряд стран Восточной Европы", – добавил политолог.





В АТОР, комментируя ситуацию, обратили внимание, что пока не была названа дата прекращения соглашения с РФ об облегченном визовом режиме. Тем не менее это решение ЕС доставит неприятности российским туристам. В частности, от россиян потребуется больше документов для заявки на "шенген". Также сроки оформления могут увеличиться до полугода, а сумма визового сбора возрастет до 80 евро против нынешних 35 евро.

По данным направлениям российским туристам будет закрыт путь, подчеркнул член РСМД. В то же время эти государства, вероятно, продолжат пускать граждан России по гуманитарным или семейным обстоятельствам, прогнозирует политолог.

При этом российские туристы, скорее всего, смогут продолжить посещать большинство стран Западной Европы, например Францию или Испанию, добавил эксперт. "Однако получать визы станет дольше, дороже и неудобнее – предположительно, сократится число консульских учреждений", – заключил Лукьянов.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал Москве 24, что даже в случае полного запрета на выдачу шенгенских виз российским туристам оставались бы доступны большинство направлений для путешествий по всему миру.





Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам К услугам любителей путешествовать практически весь мир. Те, кто привык отдыхать в Турции или Египте, по-прежнему могут туда путешествовать. Можно побывать в Индии, Юго-Восточной Азии, есть очень интересные с точки зрения туризма страны Африки, Латинская Америка. После снятия ковидных ограничений откроется Китай.

Депутат допустил, что России придется выработать симметричные меры относительно тех европейских стран, которые в индивидуальном порядке запретят выдачу виз россиянам.

