Эксперт рассказал, как на туристах скажется отмена упрощенного визового режима с ЕС

Страны Евросоюза договорились приостановить соглашение с РФ об облегченном визовом режиме. Для россиян это значит, что получать визы станет дольше и в целом сложнее. Разбираемся, как теперь российским туристам путешествовать по Европе.
Политическое решение
В Праге 30 и 31 августа прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. В ее рамках участники не смогли договориться о полном запрете выдавать визы российским гражданам.
"Что касается вопроса о визах – на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", – сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Тем не менее Европейский союз принял решение о заморозке соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз.
Глава евродипломатии добавил, что страны ЕС не хотят отгораживаться от российского гражданского общества. Поэтому "шенген" в прежнем порядке продолжат выдавать специфическим категориям россиян.
"Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц", – подчеркнул он, уточнив, что речь идет о тех гражданах, кто выступает против специальной военной операции в Донбассе.
Кроме того, Еврокомиссия составит рекомендации по тому, что делать с ранее оформленными россиянам долгосрочными визами.
Еще одно решение ЕС касается паспортов РФ, выдаваемых на освобожденных территориях Украины. Европейские государства не будут признавать эти документы, сообщил Жозеп Боррель. Также отмечается, что соседствующие с РФ страны имеют право на национальном уровне принимать меры, ограничивающие россиянам въезд в ЕС через их границы на основании Шенгенского кодекса.
Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Евросоюза похоже на выстрел себе в ногу. Такие действия не останутся без ответа, подчеркнул он.
"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор", – уточнил Грушко.
Назад в 90-е?
Отмена cоглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией означает, что россиянам продолжат выдавать шенгенские визы, но оформить их будет сложнее. Об этом Москве 24 рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума совета по внешней и оборонной политике, член РСМД Федор Лукьянов.
Также велика вероятность, что в ряде европейских стран все же введут запрета на выдачу виз россиянам, полагает эксперт. "Поскольку каждая страна имеет полное право вводить любые ограничения для своей территории, то будет ряд стран, которые, скорее всего, введут национальный запрет на выдачу виз россиянам. Это прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония. – Прим. ред.), Скандинавия (Дания, Норвегия и Швеция. – Прим. ред.), Финляндия, ряд стран Восточной Европы", – добавил политолог.
По данным направлениям российским туристам будет закрыт путь, подчеркнул член РСМД. В то же время эти государства, вероятно, продолжат пускать граждан России по гуманитарным или семейным обстоятельствам, прогнозирует политолог.
При этом российские туристы, скорее всего, смогут продолжить посещать большинство стран Западной Европы, например Францию или Испанию, добавил эксперт. "Однако получать визы станет дольше, дороже и неудобнее – предположительно, сократится число консульских учреждений", – заключил Лукьянов.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал Москве 24, что даже в случае полного запрета на выдачу шенгенских виз российским туристам оставались бы доступны большинство направлений для путешествий по всему миру.
Депутат допустил, что России придется выработать симметричные меры относительно тех европейских стран, которые в индивидуальном порядке запретят выдачу виз россиянам.