Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо перейдут на круглосуточный режим работы. Линии Московских центральных диаметров будут работать до 03:00. Наземный транспорт также будет усилен: на линию выйдут 116 автобусных и 18 трамвайных маршрутов.

Проезд в метро и наземном транспорте станет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В ночь на Рождество, 6 января, метро будет работать до 02:00, а наземный транспорт – до 03:30. В праздничные дни изменятся и правила парковки. Уличные парковки в Москве станут бесплатными до 10 января включительно.

