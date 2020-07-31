Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Около 1,6 миллиона поездок в сутки совершили пассажиры на МЦД. Таким образом, жители и гости столицы поставили новый рекорд. При этом самыми популярными направлениями стали второй и третий диаметры.

Тем временем самыми востребованными станциями стали Выхино, Железнодорожная, Славянский бульвар, Зеленоград-Крюково и Царицыно.

"Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро, МЦК и между диаметрами москвичи экономят на ежедневных поездках до 49%, а жители Московской области – до 72%. С января по июнь 2025 года пассажиры совершили более 70 миллионов бесплатных пересадок между метро и МЦД", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что данный показатель превысил прошлогоднее значение на 11,9%.