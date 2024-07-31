В столичном метро обновят навигацию из-за переименования станции "Коммунарка"

В столичной подземке обновят аудиоиформирование и навигацию в связи с переименованием станции "Коммунарка" Сокольнической линии в "Новомосковскую". Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Сначала в подземке будет два наименования. Их можно будет встретить на цифровых указателях в поездах и на входе на станцию.

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