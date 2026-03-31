31 марта, 22:15
Прокат электросамокатов стартует в Москве 1 апреля
Сезон проката электросамокатов в Москва стартует уже 1 апреля. Арендовать устройства можно будет через мобильные приложения после верификации через Mos ID.
Помимо привычных моделей, на улицах появятся и новинки. У свежих электроскутеров не только улучшенная эргономика руля и сидений, но и полезный бонус – встроенная зарядка для гаджетов.
В новом сезоне усиливается контроль: регистрационные номера станут обязательными не только для прокатных, но и для личных самокатов.
