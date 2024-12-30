30 декабря, 17:15Транспорт
Более 1 млрд пассажиров перевезли МЦД с момента запуска
МЦД с момента запуска перевезли уже более миллиарда пассажиров. Особенно активно москвичи и гости города пользуются вторым диаметром.
Диаметры стали абсолютно самостоятельным видом транспорта. Сейчас пассажиры, которые живут рядом с железной дорогой и радиальными направлениями, которые вошли в состав МЦД, могут использовать МЦД для ежедневных поездок по городу, не привязываясь к другим видам транспорта.
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