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30 декабря, 17:15

Транспорт

Более 1 млрд пассажиров перевезли МЦД с момента запуска

Более 1 млрд пассажиров перевезли МЦД с момента запуска

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МЦД с момента запуска перевезли уже более миллиарда пассажиров. Особенно активно москвичи и гости города пользуются вторым диаметром.

Диаметры стали абсолютно самостоятельным видом транспорта. Сейчас пассажиры, которые живут рядом с железной дорогой и радиальными направлениями, которые вошли в состав МЦД, могут использовать МЦД для ежедневных поездок по городу, не привязываясь к другим видам транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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