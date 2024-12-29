Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В преддверии новогодних и рождественских праздников городские службы были переведены на усиленный режим работы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что до 8 января включительно предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала. Кроме того, в городе установили особый контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности.

По словам Бирюкова, сейчас в состоянии повышенной готовности находятся примерно 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний, а также префектур административных округов.

"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – добавил глава комплекса городского хозяйства.

Помимо этого, Бирюков подчеркнул, что в период новогодних праздников пристальное внимание планируется уделить уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что коммунальные службы столицы в период новогодних каникул будут работать круглосуточно. По его словам, уже подготовлены 1 410 аварийно-восстановительных бригад, постоянную службу несут пожарно-спасательные гарнизоны. Кроме того, на водных объектах начали дежурство более 25 судов на воздушной подушке и другая техника спасателей.

Особое внимание будет уделяться местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты.