Казахстан направит черные ящики самолета AZAL в Бразилию

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Казахстан направит черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося вблизи казахстанского города Актау, в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Об этом сообщает Минтранс республики в телеграм-канале.

Решение приняла комиссия по расследованию ЧП во главе с министром транспорта Маратом Карабаевым. Таким образом, бортовые самописцы будут отправлены в страну-производитель воздушного судна.

"Центр CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания", – добавило ведомство.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин ранее высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.