Собянин рассказал о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные медицинские учреждения будут работать по особому графику в новогодние праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 18:00 30 декабря и с 09:00 до 16:00 с 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00, отделения помощи на дому – с 09:00 до 18:00 30 декабря и с 2 по 7 января, а также с 09:00 до 16:00 31 декабря, 1 и 8 января.



Детские поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00 30 декабря, помощь на дому – с 09:00 до 15:00 с 30 декабря по 8 января. Взрослые травмпункты будут открыты в часы работы поликлиник, детские – с 08:00 до 22:00, а круглосуточные – продолжат работать без изменений.



Психологическую поддержку можно получить круглосуточно по телефону неотложной психологической помощи 051 и +7 495 051.



Учреждения соцзащиты, дворцы бракосочетания, центры госуслуг "Мои Документы", ветклиники и другие учреждения также будут работать по особому графику.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Ребята смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

