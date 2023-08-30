14:15Транспорт
На прилегающих магистралях стало на 3% меньше машин после открытия МЦД-3
На столичных дорогах становится свободнее после открытия МЦД-3. Об этом сообщили в Дептрансе. Там подсчитали, что только на Ленинградском шоссе стало на 5,5 тысячи машин меньше. Разгрузились Новорязанское и Косинское шоссе, Рязанский и Октябрьский проспекты.
В среднем в первые дни после открытия нового диаметра число машин на прилегающих магистралях снизилось на 2–3%. Вероятно, водители сделали выбор в пользу поездок по МЦД.
Благодаря третьему диаметру жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и других городов и районов могут ездить через центр Москвы без пересадок, экономить на проезде и пересаживаться на метро бесплатно.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.