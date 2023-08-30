На прилегающих магистралях стало на 3% меньше машин после открытия МЦД-3

На столичных дорогах становится свободнее после открытия МЦД-3. Об этом сообщили в Дептрансе. Там подсчитали, что только на Ленинградском шоссе стало на 5,5 тысячи машин меньше. Разгрузились Новорязанское и Косинское шоссе, Рязанский и Октябрьский проспекты.

В среднем в первые дни после открытия нового диаметра число машин на прилегающих магистралях снизилось на 2–3%. Вероятно, водители сделали выбор в пользу поездок по МЦД.

Благодаря третьему диаметру жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и других городов и районов могут ездить через центр Москвы без пересадок, экономить на проезде и пересаживаться на метро бесплатно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.