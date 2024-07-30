Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для беспилотных трамваев

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных трамваев в Москве. Известно, что водителей для беспилотных трамваев начнут готовить в столице в 2024 году. Необходимо обучить также операторов, наладить техническое обслуживание и проработать вопросы безопасности.

Как идет подготовка к запуску беспилотных трамваев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

