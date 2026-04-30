Новое летнее меню для пассажиров поездов представили в Москве

Новое летнее меню для пассажиров поездов дальнего следования представили в Москве. Блюда войдут в стоимость билетов для вагонов повышенной комфортности: люкс, СВ, купе и бизнес-класса.

В меню вошли вафли с лососем, салат с индейкой, рыбный медальон с ризотто и свекольный мармелад. Также предусмотрены детское и вегетарианское меню. Рацион обновляют в поездах ФПК раз в три месяца.

