30 апреля, 14:00Транспорт
Новое летнее меню для пассажиров поездов представили в Москве
Новое летнее меню для пассажиров поездов дальнего следования представили в Москве. Блюда войдут в стоимость билетов для вагонов повышенной комфортности: люкс, СВ, купе и бизнес-класса.
В меню вошли вафли с лососем, салат с индейкой, рыбный медальон с ризотто и свекольный мармелад. Также предусмотрены детское и вегетарианское меню. Рацион обновляют в поездах ФПК раз в три месяца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.