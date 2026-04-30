Новый речной маршрут запустят между "Лужниками" и Киевским вокзалом

Обустройство плавучего причала "Лужники" подходит к концу в Москве. Он станет частью четвертого маршрута речного регулярного транспорта до Киевского вокзала. Новый маршрут создаст альтернативные связи для 30 тысяч жителей столицы.

Это три района Центрального административного округа: Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Время в пути при использовании речного электротранспорта сократится в некоторых случаях до 40 минут. Причал "Лужники" является полностью электрической установкой, которая бережет экологию.

