30 апреля, 13:15Транспорт
Эксперт отметил, что ни одна дорожная камера не гарантирует отсутствие ошибок
Ни одна дорожная камера не гарантирует отсутствие ошибок. Об этом заявил участник разработки ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман.
Современные камеры имеют погрешность плюс-минус 1 километр в час. Последние разработки позволяют снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 2–3 километров в час. Технически в Москве к этому все готово, но окончательное решение должны принять правительство России и МВД.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал предложение преждевременным и заявил, что сначала необходимо провести аудит всех дорог. Порог является не разрешенным, а нештрафуемым, превышать скорость, обозначенных знаками, нельзя.
