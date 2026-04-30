Эксперт рассказал о возможности снижения нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч

В столице рассматривают возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. Однако официальных решений по этому вопросу пока нет.

Технически это сделать возможно, но сначала нужно упорядочить дорожную инфраструктуру и скоростные режимы, считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, необходимо актуализировать разрешенные скорости, устранить несоответствия в разметке и дорожных знаках и выстроить единый скоростной режим по всей стране. Лишь после этого можно обсуждать снижение нештрафуемого порога. Сейчас, считает Кадаков, снижать порог преждевременно.

