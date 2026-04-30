Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли до 8 мая

Станции метро "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе" закрыты на Арбатско-Покровской линии до 8 мая. Ограничения связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской ветки.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2. Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, Митинской улицы и Митинского проезда будут временно недоступны.

