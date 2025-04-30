В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Новокуркинского шоссе.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК от Новорижской до Савеловской эстакады, на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

При этом из-за предстоящих длинных выходных и сокращенного рабочего дня вечерний разъезд начнется раньше обычного. В связи с этим автомобилистам рекомендуют выезжать за город до 14:00 или после 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.