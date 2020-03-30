Новости Московского транспорта

20 автобусов новой модели ЛиАЗ Citymax 12 уже курсируют на трех маршрутах проекта "Москва – область". На новых автобусах можно добраться от станции метро "Филевский парк" до Одинцова и Заречья, от метро "Тушинская" до Красногорска. По будням пассажиры совершают порядка 10 тысяч поездок по этим маршрутам.

"Продолжаем обновлять подвижной состав на Ярославском направлении, по которому каждый день совершают в среднем более 300 тысяч поездок. Для нас важно, чтобы пассажиры передвигались на современных и комфортных электропоездах: уже сейчас "Иволги 4.0" стали новым стандартом качества. 11 новых электропоездов "Иволга 4.0" закупим для Ярославского направления до конца 2026 года. Всего до 2030 года планируем закупить 92 состава, тем самым повысим показатель обновления до 100%", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Найти речные причалы стало еще проще: ближайший выход к ним обозначили на указателях в метро. Пиктограмму кораблика и название ближайшего причала также можно увидеть на городских пешеходных стеллах.