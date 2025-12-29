Тарифы на эвакуацию автомобилей в Москве вырастут с 1 января

С 1 января в Москве изменятся тарифы на эвакуацию автомобилей. Стоимость услуги вырастет. Перемещение машин с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил будет стоить 8 500 рублей. Для автомобилей мощностью от 80 до 250 лошадиных сил тариф увеличится до 12 400 рублей.

Если автовладелец не успеет забрать машину в первые сутки, за каждый последующий день хранения на спецстоянке будет начисляться плата в размере 2 460 рублей. При этом можно сэкономить: при оплате эвакуации до получения автомобиля со стоянки предоставляется скидка 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.