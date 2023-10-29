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29 октября, 11:15

Транспорт

Новая развязка на Дмитровском шоссе помогла сократить путь из Москвы в Лобню в два раза

Новая развязка на Дмитровском шоссе помогла сократить путь из Москвы в Лобню в два раза

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Благодаря новой развязке на Дмитровском шоссе, которую специалистам удалось достроить сразу на год раньше срока, путь для автомобилистов путь из Москвы в Лобню сократился в два раза. Как отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Кулаков, развязка является альтернативным выходом из Лобни, что позволит автомобилистам сократить время пребывания в пробке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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