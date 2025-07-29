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29 июля, 11:15

Транспорт

Испытание поездов ВСМ запланировано на осень 2027 года

Испытание поездов ВСМ запланировано на осень 2027 года

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Испытание поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) запланировано на осень 2027 года. Его проведут на тестовом участке от Зеленограда до Твери. В настоящий момент специалисты проектируют соответствующую инфраструктуру.

Тем временем РЖД совместно с предприятием "Уральские локомотивы" создают два первых образца высокоскоростного подвижного состава. Сварка первого шва кузова пройдет в сентябре текущего года в Верхней Пышме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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