Интервалы движения поездов изменятся на МЦК до 16 апреля

Интервалы движения поездов на МЦК увеличатся в период с 29 марта по 16 апреля. После 23:00 поезда будут следовать с интервалами до 32 минут от Андроновки до Автозаводской, до 20 минут от Автозаводской до Балтийской и до 16 минут от Балтийской до Андроновки.

Кроме того, с 23:40 до 05:40 на станциях Нижегородская, Новохохловская, Угрешская и Дубровка поезда в обе стороны проследуют "против часовой стрелки". Причина увеличения интервалов – необходимость проведения восстановительных работ на станции Нижегородская МЦК.

