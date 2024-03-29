Дептранс предложил альтернативы уходящему из России Samsung Pay

В Дептрансе сообщили, что приостановка работы платежной системы Samsung Pay с 3 апреля не повлияет на систему оплаты в городском транспорте. В ведомстве напомнили, что жители и гости столицы могут воспользоваться отечественными платежными технологиями. Например, картой "Мир", СБП или наличными.

Кроме того, в столице на всех станциях метро, МЦК и причалах регулярного речного транспорта работает система оплаты по биометрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.