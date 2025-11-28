В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Лермонтовского проспекта до шоссе Энтузиастов, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Дмитрия Ульянова, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

