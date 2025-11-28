Форма поиска по сайту

28 ноября, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 ноября

"Москва едет": ночь в транспорте

Режиссер Федор Бондарчук рассказал, почему в детстве хотел стать водителем такси

Собянин сообщил, что вдоль МЦД-3 на севере Москвы появится новая дорога

Движение поездов временно ограничат на МЦД-3 и Казанском направлении

Жители Подмосковья пожаловались на музыкантов в электричках

Россияне начали получать штрафы от новых владельцев после продажи автомобиля

Несколько важных изменений для автомобилистов начнут действовать в России в декабре

"Новости дня": Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов

15 новых поездов появятся на маршрутах Центрального транспортного узла в Москве

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Лермонтовского проспекта до шоссе Энтузиастов, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Дмитрия Ульянова, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

