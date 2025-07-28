В Курской области восстановили подорванный ВСУ путепровод

В Курской области в рекордные сроки построили новый путепровод и открыли движение на участке Остапово – Михайловский Рудник. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня.



В РЖД отметили, что длина нового путепровода – 36 метров, он состоит из трех пролетных строений. Теперь сооружение почти на метр выше старого, что позволит пропускать под путепроводом негабаритный автотранспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.