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28 июля, 22:45

Транспорт

В Курской области восстановили подорванный ВСУ путепровод

В Курской области восстановили подорванный ВСУ путепровод

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В Курской области в рекордные сроки построили новый путепровод и открыли движение на участке Остапово – Михайловский Рудник. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня.

В РЖД отметили, что длина нового путепровода – 36 метров, он состоит из трех пролетных строений. Теперь сооружение почти на метр выше старого, что позволит пропускать под путепроводом негабаритный автотранспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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