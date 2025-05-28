В московских аэропортах 55 самолетов перенаправили на запасные аэродромы

В столичных аэропортах 55 самолетов были направлены на запасные аэродромы, более 60 рейсов отменили. Такие данные приводит Росавиация. Ограничения были связаны с мерами безопасности, действовавшими в московском воздушном пространстве.

Во Внуково и Шереметьево – многолюдно, пассажиры сообщают об очередях и задержках. Авиакомпании корректируют расписание и предоставляют клиентам компенсации: напитки, питание, гостиницу, а также возможность перебронировать билеты без штрафов или оформить возврат.

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