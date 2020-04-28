Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Рейсы из Москвы и других городов задержаны из-за плохой погоды в Сочи

Новости Москвы: пассажиропоток на станции московского метро "Потапово" вырос на треть

Выставка к премьере военной драмы "В списках не значился" открылась в столичном метро

Станцию метро "Трубная" украсили к юбилею Победы

Кортеж прибыл к Кремлю после новостей о прибытии в Москву Уиткоффа

В аэропорту Шереметьево отменили три рейса в Сочи

Кортеж покинул аэропорт Внуково-2 после сообщений о прибытии Уиткоффа

Водителей электросамокатов в Москве хотят приравнять к автомобилистам

"Москва едет": законодательство в сфере транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Тысячи мотоциклов, включая раритеты от музея "Моторы войны", проехали по Садовому кольцу и открыли новый мотосезон. На смотровой площадке Воробьевых гор участников и гостей мотофестиваля ждала насыщенная программа.

"Все больше пассажиров МЦД оплачивают проезд банковской картой на турникете. Пассажиры диаметров воспользовались таким способом оплаты за январь – март 2025 года, 5,7 миллиона раз. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это удобно и позволяет экономить время. Благодаря столичной билетной системе мы продолжаем создавать единое транспортное пространство московской агломерации по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В приложении "Метро Москвы" добавляют функции, которые позволяют отслеживать разные виды городского транспорта на маршруте. Также появится возможность строить маршрут с использованием средств индивидуальной мобильности. Дизайн транспортного приложения метро Москвы станет более стильным и интуитивно понятным.

Читайте также
транспортметротехнологиигородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика