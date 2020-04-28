Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Тысячи мотоциклов, включая раритеты от музея "Моторы войны", проехали по Садовому кольцу и открыли новый мотосезон. На смотровой площадке Воробьевых гор участников и гостей мотофестиваля ждала насыщенная программа.

"Все больше пассажиров МЦД оплачивают проезд банковской картой на турникете. Пассажиры диаметров воспользовались таким способом оплаты за январь – март 2025 года, 5,7 миллиона раз. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это удобно и позволяет экономить время. Благодаря столичной билетной системе мы продолжаем создавать единое транспортное пространство московской агломерации по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В приложении "Метро Москвы" добавляют функции, которые позволяют отслеживать разные виды городского транспорта на маршруте. Также появится возможность строить маршрут с использованием средств индивидуальной мобильности. Дизайн транспортного приложения метро Москвы станет более стильным и интуитивно понятным.