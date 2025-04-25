ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан использовать городской транспорт в связи с дождем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, дорожная обстановка в Москве оценивается в 5 баллов.

В настоящий момент активное движение в обе стороны наблюдается на ТТК возле пересечения улицы Новой Башиловки и Бережковского моста. Кроме того, интенсивное движение зафиксировано в районе улицы Сущевский Вал.

Ведомство уточнило, что на затруднения в движении могут повлиять небольшие аварии, дорожные работы, а также короткий рабочий день и погодные условия.

В связи с непогодой москвичам посоветовали перенести поездки на личном транспорте на время после 19:00, что позволит сократить время поездки. При использовании метро путь из центра города в северо-западную часть составит 54 минуты. Тем временем на автомобиле этот путь займет от 58 минут до 1 часа 16 минут.

Более того, при поездках от Тверской улицы до Таганской площади на метро жители города проведут в пути 28 минут. На машине тот же путь можно преодолеть за время от 30 до 39 минут.

Вместе с тем москвичей призвали к внимательности на дорогах. Им рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения, а также не отвлекаться на телефон, находясь за рулем.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – говорится в сообщении.

Желтый уровень погодной опасности действует в Московском регионе из-за прогнозируемой грозы до 21:00 25 апреля. Кроме того, по данным ГУ МЧС России по Подмосковью, в выходные, 26 и 27 апреля, в регионе ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой МЧС посоветовало горожанам оставлять автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).