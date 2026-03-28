Сотрудники ГАИ проводят рейды для выявления питбайкеров-нарушителей в Москве

Сотрудники ГАИ проводят рейды для выявления нарушителей, катающихся на питбайках на столичных дорогах. Автоинспекторы напоминают, что ездить на данном транспорте по дорогам общего пользования запрещено, так как это создает угрозу безопасности для всех участников движения.

За это предусмотрены штрафы до 15 000 рублей и эвакуация техники на спецстоянку. Власти прорабатывают дополнительные меры для снижения числа нарушений: планируется введение ГОСТа для питбайков и ограничение продажи топлива несовершеннолетним. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

