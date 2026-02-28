Туристы в Шереметьево рассказали об изменениях в рейсах из-за эскалации на Ближнем Востоке

Российские туристы, находящиеся на Ближнем Востоке, могут обратиться на горячую линию ассоциации "Турпомощь" для консультаций по переносу и отмене рейсов. Росавиация сообщила об отмене 60 перелетов российскими и иностранными компаниями.

В аэропорту Шереметьево пассажиры сталкиваются с задержками и изменением маршрутов — некоторые самолеты были вынуждены развернуться в воздухе. Среди туристов были и те, у кого сорвался отпуск.

