28 февраля, 23:15Транспорт
Туристы в Шереметьево рассказали об изменениях в рейсах из-за эскалации на Ближнем Востоке
Российские туристы, находящиеся на Ближнем Востоке, могут обратиться на горячую линию ассоциации "Турпомощь" для консультаций по переносу и отмене рейсов. Росавиация сообщила об отмене 60 перелетов российскими и иностранными компаниями.
В аэропорту Шереметьево пассажиры сталкиваются с задержками и изменением маршрутов — некоторые самолеты были вынуждены развернуться в воздухе. Среди туристов были и те, у кого сорвался отпуск.
