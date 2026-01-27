Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов после временных ограничений. Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, возможны небольшие задержки для очистки полос. Аэропорт Жуковский также работает без изменений.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. За ночь в столице выпало до 15 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится еще пару дней, а к концу недели выпадет больше половины месячной нормы осадков.

