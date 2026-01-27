Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов из-за метели до 12:00. Авиакомпании корректируют расписание рейсов.

Информацию о статусе полетов пассажиры могут уточнить в контакт-центрах и через официальные каналы связи аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.