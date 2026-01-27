27 января, 10:15Транспорт
Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды
Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов из-за метели до 12:00. Авиакомпании корректируют расписание рейсов.
Информацию о статусе полетов пассажиры могут уточнить в контакт-центрах и через официальные каналы связи аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Рекорд по осадкам снега за последние 30 лет побит в столице
- Москвичей предупредили о повышенной стоимости такси из-за снегопада