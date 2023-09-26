Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 12:15

Транспорт

В Московской области пожаловались на неприезжающий общественный транспорт

В Московской области пожаловались на неприезжающий общественный транспорт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Москвичам рассказали, как в столице поменялась концепция автовокзалов

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 6 баллов вечером 26 сентября

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Грузия прекратила реэкспорт машин из Евросоюза в РФ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Жители Подмосковья пожаловались на неприезжающий общественный транспорт. Дело в том, что водители общественного транспорта, который ходит в Ленинском городском округе, стали ездить мимо остановок. Так, сотрудники протестуют насчет правил перевозчика.

В "Мострансавто" заявили, что проблема заключается в единственном способе оплаты за проезд. Пассажиры могут оплатить только наличными, а это является официальным нарушением. Об этом – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика