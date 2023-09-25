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Новости

25 сентября, 20:00

Город

Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

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Таксистам могут запретить парковать машины во дворах жилых домов. Дело в том, что таксисты занимают дефицитные места возле подъездов, поэтому москвичам сложно припарковать свои машины рядом с собственными домами. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Как будет регулироваться парковка во дворах? Что делать, если таксист припарковал свою машину в своем дворе? Как при этом защищать права таксистов, которые работают на своих машинах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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