Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

Таксистам могут запретить парковать машины во дворах жилых домов. Дело в том, что таксисты занимают дефицитные места возле подъездов, поэтому москвичам сложно припарковать свои машины рядом с собственными домами. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Как будет регулироваться парковка во дворах? Что делать, если таксист припарковал свою машину в своем дворе? Как при этом защищать права таксистов, которые работают на своих машинах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.