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25 сентября, 15:15

Транспорт

Ликсутов прокомментировал идею парковки такси во дворах Москвы

Ликсутов прокомментировал идею парковки такси во дворах Москвы

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В МВД поддержали запрет на длительную стоянку такси в жилой зоне

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Москвичи должны самостоятельно принять решение, разрешать ли парковку такси во дворах. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что граждане могут определять, что будет на их территории, устанавливать шлагбаумы и пропускать за них только тех, кого считают нужным. Ранее в МВД поддержали идею запретить длительную стоянку такси в жилой зоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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