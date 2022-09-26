Правила ОСАГО в РФ изменятся с 1 октября

С 1 октября изменятся правила ОСАГО. Систему решили избавить от лишней бюрократии, так что информировать страховую компанию о ДТП и собирать после аварии личные данные очевидцев больше не придется. Также водителю не нужно будет писать и специальное заявление, чтобы получить результаты экспертизы после ДТП.

Вместо этого достаточно будет лишь выбрать удобный канал связи в стандартной анкете, и данные придут автоматически. А еще информацию о смене номера после ОСАГО страховые будут получать через электронные базы данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.