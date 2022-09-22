В аэропорту Шереметьево прошли учения специалистов службы безопасности

В аэропорту Шереметьево завершились учения специалистов службы безопасности. Сотрудники этого направления там проходят обязательную подготовку и обучение в специальном учебном центре.

Дело в том, что аэропорт считается зоной повышенной опасности. Но благодаря работе этих специалистов пассажиры смогут избежать рисков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.