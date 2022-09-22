Аэропорт Шереметьево не планирует осенью повышать тарифы для авиакомпаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международный аэропорт Шереметьево не планирует повышать цены на тарифы для авиакомпаний осенью текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анну Захаренкову.
По ее словам, с 1 января следующего года пройдет индексация на уровень инфляции. Захаренкова заявила, что Шереметьево рассчитывает на долгую работу с перевозчиками, поэтому аэропорт ведет только взаимовыгодную политику.
Она отметила, что представителей авиакомпаний заранее уведомляют обо всех индексациях, чтобы они смогли планировать бюджет.
"Для примера, предыдущая индексация тарифов для авиакомпаний производилась в январе 2022 года, в рамках чего были проиндексированы базовые тарифы на обслуживание: для российских авиаперевозчиков – на 7,4%, для зарубежных – на 2,8%", – заявила Захаренкова.
Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово повысит тарифы на обслуживание отечественных авиакомпаний с 1 октября. Теперь сбор за взлет и посадку вырастет почти на 9%, до 407 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета, за обеспечение безопасности – на 5%, до 310 рублей.
Тарифы на предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение топливозаправки и хранение топлива не изменятся.
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