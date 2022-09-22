Авиарейсы из Турции прилетели без багажа в Домодедово и Внуково

Без багажа в Домодедово и Внуково из Турции приземлились сразу несколько рейсов турецкой авиакомпании. Больше шестисот человек после средиземноморского путешествия искали свои чемоданы.

В чем причина пропажи и как начались поиски? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.