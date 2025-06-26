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26 июня, 16:30

Транспорт

Московский монорельс прекратит работу 28 июня

Московский монорельс прекратит работу 28 июня

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Единственная в Москве монорельсовая дорога завершит свою работу 28 июня. На ее месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Работы по переустройству планируют завершить в 2027 году.

Часть эстакады от станции "Выставочный центр" до депо монорельса будет демонтирована, чтобы открыть вид на Главный вход ВДНХ. Далее начнется обустройство подвесной парковой зоны, которая свяжет пять районов столицы, где проживают 300 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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