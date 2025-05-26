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Новости

26 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 мая

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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