В России могут сделать обязательными выплаты авиапассажирам за овербукинг

Российские авиакомпании хотят обязать возмещать пассажирам часть стоимости билетов, если они не вылетели вовремя из-за овербукинга. Подготовкой законопроекта уже занимается Минтранс, сообщают СМИ.

Сумма возврата может составлять от 20 до 100%. При этом перевозчик по-прежнему будет обязан доставить клиента в пункт назначения более поздним рейсом. По мнению экспертов, такая мера с одной стороны позволит пассажирам гарантировано получить деньги. С другой стороны сделает отказ в вылете законным.

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